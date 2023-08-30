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القصة الكاملة للسماح برفع الأذان في مكبرات الصوت بمساجد نيويورك (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
08:42 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
مساجد أمريكا ترفع الأذان عبر مكبرات الصوت

مساجد أمريكا ترفع الأذان عبر مكبرات الصوت

أعلن عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، إلغاء أي قيود سابقة تمنع رفع الأذان فى مكبرات الصوت الخارجية بمساجد المدينة، على أن يتم السماح بذلك في يوم الجمعة من كل أسبوع، وطوال شهر رمضان، بدون الحاجة إلى تصريح من السلطات الرسمية، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن»، اليوم الأربعاء.

رفع الأذان أيام الجمعة وطوال شهر رمضان

وقال «آدامز»، فى بيان عام: «لفترة طويلة كان هناك شعور بأن مجتمعاتنا لم تسمح بتضخيم دعوة المسلمين للصلاة، ولكن فى الوقت الحالي، نحن نقطع الروتين، ونقول بوضوح إن المساجد ودور العبادة حرة في تضخيم أذانها أيام الجمعة وطوال شهر رمضان دون الحاجة إلى تصريح».

وأوضح بيان عمدة مدينة نيويورك أن المسجد سيتمكن من رفع الأذان يوم الجمعة بين الساعة 12:30 مساءً و1:30 مساءً، وخلال شهر رمضان المبارك، سيسمح له بإجراء الأذان مع غروب الشمس في كل مساء.

آدامز: نريد أن يشعر المسلمون بأنهم أحرار بممارسة إيمانهم

وأضاف آدامز «نريد أن يعرف إخواننا وأخواتنا من المسلمين أنهم أحرار في عيش إيمانهم في مدينة نيويورك، لأننا، بموجب القانون، سنعامل جميعاً على قدم المساواة، إدارتنا فخورة بإنجاز ذلك أخيراً».

وسلطت المزيد من التوضيحات من قبل مكتب رئيس البلدية الضوء على أن عملية رفع الأذان لن تتأثر بالقيود الصوتية في أحياء المدينة، ولكن يجب أن يظل البث في حدود 10 ديسيبل (وحدة للتعبير لقياس الجهارة النسبية للأصوات) فوق مستوى الصوت المحيط، وستعمل إدارة شرطة نيويورك أيضاً مع القادة المسلمين بشكل تعاوني في الخطط الجديدة.

وقال إدوارد كابان، مفوض شرطة نيويورك، إن تبني شرطة المدينة لهذه الفكرة هو في صميم تواصلنا المجتمعي القوي، وجهودنا لمكافحة الجريمة، ومهمة السلامة العامة المستمرة.

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