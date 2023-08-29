«الأوقاف»: حصول دفعة جديدة من المساجد على شهادة الجودة والاعتماد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية حصول عدد جديد من المساجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، إذ حصل مسجد السيدة فاطمة النبوية بالقاهرة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، كما حصل المسجد الكبير بلقانة شبراخيت بحيرة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، بالإضافة إلى مسجد ليلة القدر بمدينة الأمل محافظة القليوبية يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

حصول مساجد الاسكندرية على شهادة الاعتماد

وفي وقت سابق، أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، حصول مسجدين على شهادة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد رسميًا، وهما مسجدى الحق المبين في منطقة بشاير الخير، التابع لإدارة أوقاف غرب، والمسجد الكبير في منطقة أبيس التابع لإدارة أوقاف محرم بك.

معايير الحصول على الجودة

وأوضح أن معايير الحصول على الجودة والاعتماد تتضمن تحقيق الضوابط الخاصة بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والضوابط الإنشائية والمجتمع الذي يتلقى الخدمة الدينية من المسجد والكثافة السكانية التي تستفيد من المسجد، وكذا الأنشطة التثقيفية، مشيرًا إلى أن أقل مسجد في الإسكندرية يقوم بـ5 أنشطة ما بين تثقيفية وثقافية والقراءات مقارئ وغيرها.