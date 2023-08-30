مروة ناجي تحيي حفلا في كندا بحضور 20 ألف شخص من الجالية العربية

حققت الفنانة مروة ناجي، نجاحًا كبيرًا في أهم وأضخم مهرجان للتراث المصري في أمريكا الشمالية وكندا، وذلك في أكبر ميدان بمسيساجا في الداون تاون بـ«celebration square»، وسط حضور نحو 20 ألفًا من الجالية المصرية والجالية العربية.

وشهد حفل الفنانة مروة ناجي، نجاحًا كبيرًا في كندا وتفاعلا ملحوظا من الجمهور مع أغاني التراث المصري، وتم تكريمها في نهاية المهرجان من السفير المصرى أحمد حافظ بكندا، ومن الهيئة الكندية المصرية للتراث المصري، ومن النائب المصري شريف السبعاوي أول نائب برلماني منتخب من أصل مصري في تاريخ كندا.

فرقة الأوركسترا الكندية العربية

ورافق مروة ناجي، الحفل فرقة الأوركسترا الكندية العربية، و الحفل من تنظيم الهيئة الكندية للتراث المصري وهي منظمه خيرية غير هادفه للربح والمهرجان للجميع بدون تذاكر علي شرف شهر الحضارة المصرية في كندا.

وأقيم الحفل في ذكري مرور خمس سنوات على اعتماد شهر الحضارة المصرية في كندا، بعد نجاح النائب شريف السبعاوي، أول نائب برلمان منتخب من أصل مصري في تاريخ كندا، في تمرير قانون 106 الخاص بهذا الأمر.