مروة ناجي تشكر جمهور الأردن بعد حفلها في مهرجان جرش: طايرة من السعادة

وجّهت الفنانة مروة ناجي، الشكر للجمهور الأردني بعد الحفل الغنائي الكبير الذي أحيته ضمن فعاليات مهرجان جرش الموسيقي الدولي.

مروة ناجى تشكر جمهور الأردن

وشاركت مروة ناجي جمهورها عبر حسابها على فيس يوك، بفيديو من كواليس حفلها في مهرجان جرش الموسيقي الدولي، وعلقت عليه قائلة: «كل الشكر والحب والتقدير لجمهور الأردن الحبيب الغالي على حبكم، استقبالكم فاق كل توقعاتي، فعلا خلتوني طايرة من السعادة .. بحبكم».

يذكر أنّ الفنانة مروة ناجي، طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «أبو الغضب»، وتم طرحها على يوتيوب، وتعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، وهي من ألحان كريم أحمد وتوزيع حازم السعيد، وتقول كلمات الأغنية ..

متعصب دايما ومقفل منتاش طايق كلمة لحد

متنرفز على طول ومتنشن مالك كده ليه قالبها بجد

روق على حالك كده واهدى وأنت بتضحك شكلك أحلى

دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة مش مستاهلة إننا نتشد