مروة ناجي تستعد لحفلها الغنائي في كندا: «بتشرف بتمثيل مصر»

أعربت الفنانة مروة ناجي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الاحتفال بشهر التراث المصري في أمريكا الشمالية الذي تنظمه جمعية التراث الكندي.

ونشرت مروة ناجي بوستر الحفل، وعلقت عليه: «سعيدة جداً إني هقابل كل أصحابي وحبايبي بكندا وبتشرف بتمثيل بلدي مصر وسعيدة إني هكون جزء من أكبر مهرجان للاحتفال بشهر التراث المصري في أمريكا الشمالية الذي تنظمه جمعية التراث الكندي بمشاركة إخواتي، هستنى كل الجالية المصرية والعربية ننبسط ونغني سوا إن شاء الله».

أغنية أبو الغضب

وطرحت مروة ناجي، مؤخرا، أغنية «أبو الغضب» على «يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي من كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقي حازم السعيد، وهي من توزيع شركة «ديجيتال ساوند».