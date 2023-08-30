مصطفى شوقي يشدو بـ«ملطشة القلوب» و«يا سمرا» في مهرجان القلعة الليلة

يُحيي الفنان مصطفى شوقي، حفلًا غنائيًا اليوم في قلعة صلاح الدين الأيوبي ضمن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

ويشدو مصطفى شوقي، خلال الحفل، بعدد كبير من أغانيه التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، على مدار الفترة الأخيرة، لا سيما «ملطشة القلوب» و«يا سمرا»، و«عرقسوسي» و«وحشتوني» و«بومبا» وغيرها.

مصطفى شوقي يروج لحلفه في مهرجان القلعة

وكان الفنان مصطفى شوقي، قد روج لهذا الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «الحفلة ستنقل على قناة الحياة التي تنقل كل المهرجانات المهمة.. تعالوا نفرح مع بعض، منتظركم متتأخروش».

ومن المُقرر أنّ يجمع هذا الحفل، الفنان مصطفى شوقي مع أحمد جمال الذي من المقرر أن يقدم في الحفل عددا من أعماله الخاصة؛ منها اضحكي، خطير، أنا اشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب، نشيد العاشقين وغيرها.

يذكر أن المهرجان انطلق من ستة أيام، وشارك في تلك الحفلات عدد من نجوم الغناء المصري والعربي أمثال هاني شاكر وهشام عباس وسيمون ومدحت صالح.