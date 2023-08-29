زياد ظاظا ودي جي عيسى وأسود في مهرجان العلمين الجديدة

تتوالى الحفلات الغنائية المقرر إقامتها ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى 2023، الذي انطلق 13 يوليو، وتضمن مشاركة عدد كبير من الفنانين.

زياد ظاظا ودي جي عيسى وأسود في مهرجان العلمين

وأعلن مهرجان العلمين، حفل غنائي لمطرب الراب الشهير زياد ظاظا، ينضم إلى حفل ويجز المقرر إقامته الجمعة المقبلة 1 سبتمبر في مدينة العلمين الجديدة.

وسيشهد اليوم في مهرجان العلمين، مشاركة الدي جي عيسى وأسود، ليكون يوم مليئ بالموسيقى والأغاني المختلفة، التي يستمتع بها الجمهور، ويتفاعلون معها بشكل كبير.

يذكر أن مهرجان العلمين، شهد مشاركة عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنان تامر حسني الذي كان قد إفتتح المهرجان وهناك أيضا أحمد سعد ونانسي عجرم وراغب علامة واليسا ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم ومحمد منير وحميد الشاعري وأنغام وإليسا وحكيم وتامر عاشور وبهاء سلطان وكارول سماحة ومحمد عدوية ورضا البحراوي ومسلم وآخرين.