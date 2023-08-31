إنتاج الفدان 10 أطنان.. طريقة زراعة التين الشوكي لتحقيق أرباح دون تكلفة

أوشك موسم التين الشوكي على الانتهاء فهو يزدهر في فصل الصيف ويقبل عليه محبوه بشكل كبير، فيما يرغب العديد من محبي هذه الفاكهة اللذيذة والغنية بالفيتامينات والمعادن على زراعته ولكن تنقصهم كيفية زراعته، وتوضح الوطن الطريقة المثلى لزراعة التين الشوكي من خلال مهندس زراعي.

يقول المهندس الزراعي خالد الغزالي في حديث خاص لـ«الوطن»، إنه أصبح من السهل زراعة التين الشوكي بخطوات بسيطة، لافتا إلى البدء بعملية التجذير أي بتجهيز جذور الأشجار في ألواح التين الشوكي وذلك بتغطية الجذر بكيس بلاستيكي شفاف للحفاظ على رطوبة النبات كما أن التين ألواحه غنية بالهرمونات المعززة لتجذير أغصان التين في وقت سريع.

زراعة التين الشوكي ربح وفير وإنتاجية غزيرة

ويضيف الغزالي أنه يمكن زراعة التين الشوكي ليس فقط للاستخدام الشخصي وإنما استخدامه للتربح منه بتكلفة قليلة وهو نبات يتحمل الظروف المناخية القاسية كما يمكن زراعته كأسوار أو سياج للاراضي وحدائق المنزل.

تجود زراعة التين في كل الأراضي الزراعية

وأوضح الغزالي أن التين تجود زراعته في جميع أنواع الأراضي وقدرته على تحمل الظروف الصعبة المناخية، لافتا إلى إمكانية زراعته في التربة الطينية والرملية والكلسية والملحية مع مراعاة توفير صرف جيد في التربة وعدم ارتفاع منسوب الماء الأرضي.

يتحمل البرودة تحت الصفر والحر الشديد

وذكر المهندس الزراعي أن التين الشوكي من فصيلة الصباريات لذا يتحمل الظروف القاسية في البيئة المنزرع بها، ويتكيف مع درجات الحرارة في حال وصولها إلى 50 درجة مئوية أو حتى انخفاضها تحت الصفر.

وأوضح الغزالي مواقيت زراعة التين الشوكي وهو يزرع في عروتين العروة الخريفي بدءا من شهر سبتمبر ومرورا بشهري أكتوبر ونوفمبر، أما العروة الثانية تبدأ من مارس مرورا بأبريل ومايو بينما يبدأ الحصاد من شهر يونيو ويتوافر في الأسواق وهو محصول العروة الأولى في العام التالي.

ويستعرض المهندس الزراعي طريقة اعداد الأرض لزراعة التين الشوكي من خلال اتباع عدة خطوات كالتالي:

طريقة زراعة التين الشوكي

ولزراعة التين الشوكي خطوات تبدأ بحرث الأرض حرثا عميقا للوصول للطبقة أسفل التربة، وتضاف الأسمدة والمكونات التي تعزز نمو النبات مثل: إضافة السماد العضوي بقيمة 30 متر للفدان، بينما يضاف سوبر فوسفات 300 جم للفدان، ويضاف كبريت زراعي 150 كجم للفدان، لافتا الى تخطيط الأرض وتحديد أماكن الصفوف والنباتات بالجير ثم اتباع عملية الري ومن الممكن استخدام الري بالتنقيط.

10 أطنان من الثمار انتاجية الفدان

وأشار الغزالي في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه يمكن زراعة التين الشوكي بعدة طرق مثل الزراعة بالألواح وهي تجذير الألواح، أو الزراعة بالبذور أو زراعة الأنسجة مؤكدا على ضرورة ري التربة بالمناسب كي لا تتعفن او تتلف الجذور على أن تكون المياه خفيفة وتبدا الرية الأولى بعد الزراعة من 20 إلى 25 يوما مع مراعاة تباعد الريات حسب طبيعة التربة، وقد ينتج الفدان الواحد 10 أطنان من ثمار التين الشوكي وربما يزيد عن ذلك.