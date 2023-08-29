زراعة الإسكندرية: تقديم الإرشاد والتوعية لإنتاج كميات وفيرة من أرز «سخا 300»

قال المهندس نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه بناءاً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عباس النشاوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستمراراً لجهود مديرية الزراعة بالإسكندرية تفقد المهندس يسرى الشريف أخصائي المحافظة الحقول الإرشادية لمحصول الأرز صنف «سخا 300» بمنطقة النهضة بالعامرية.

متابعة المحاصيل

وأشار «الششتاوي» في تصريحات لـ« الوطن»، إلى أن المتابعة مستمرة من مديرية الزراعة بالإسكندرية وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها محصول الأرز وتقوم المديرية من خلال الإدارة العامة للإرشاد الزراعي من تقديم الإرشاد والتوعية للمزارعين وتوفير كافة مستلزمات الزراعة من تقاوى وسماد ومبيدات للحصول على أعلى إنتاجية للمحصول، وكذلك أعلى جودة لتوفير المنتجات الزراعية وتوفيرها في الأسواق بشكل كبير.

الري كل 10 أيام

وأضافت المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، أنه جرى المرور على حقول الأرز بقرية العلا الشرقية في حضور المهندس خالد عبد الجابر، ومصطفى مدير إدارة الأراضي والمياه بالمديرية، والمهندس أحمد زين، والمهندس محمود أبو زيد مهندسي إدارة البساتين، وتلاحظ أن المحصول بحالة ممتازة ولا توجد أي إصابات وجرى التنبيه على المزارعين بالالتزام بمواعيد الري كل 10 أيام للزراعة الجافة.