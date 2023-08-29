زراعة 2000 شجرة مثمرة وزينة بحي الكوثر في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لحى الكوثر بمحافظة سوهاج، بزراعة 2000 شجرة تفعيلا للمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومبادرة أحلى وهى خضرة المبادرة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بداية هذا العام فى مراكز المحافظة المختلفة وأحيائها حرصا على زيادة اللون الأخضر والبيئة الصحية النظيفة وإظهار المظهر الجمالي للمدن.

زراعة 2000 شجرة بحي الكوثر

وقال المهندس محمد بهنس، رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر، لـ«الوطن»، إن الوحدة المحلية مستمرة بأعمال ري الأشجار بالطرق العامة والرئيسية والظهير الصحراوي والفواصل بين الشوارع والميادين والمنتزهات بنطاق الحي، حيث تمت زراعة 2000 شجرة مثمرة وغير مثمرة ما بين أشجار الموالح منها البرتقال والليمون، وأشجار الزيتون والجوافة وأشجار الزينة منها الفيكس تندرا.

أماكن زراعة الأشجار

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر أنه جرت أعمال الزراعة في حي المعاهد والمخيم السياحي والإسكان والبنوك وقبل مدخل الحي والنجوع والقرى التابعة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر، أن أعمال الزراعة والري للأشجار الحديثة للتي زرعت من قبل بالحي من أشجار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» وأحلى وهى خضراء تتم بإشراف الوحدة المحلية وبأيدي العاملين بها وباستخدام معدات الوحدة المحلية.