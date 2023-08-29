رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

زراعة 2000 شجرة مثمرة وزينة بحي الكوثر في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
11:19 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
زراعة 100 مليون شجرة

زراعة 100 مليون شجرة

قامت الوحدة المحلية لحى الكوثر بمحافظة سوهاج، بزراعة 2000 شجرة تفعيلا للمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومبادرة أحلى وهى خضرة المبادرة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بداية هذا العام فى مراكز المحافظة المختلفة وأحيائها حرصا على زيادة اللون الأخضر والبيئة الصحية النظيفة وإظهار المظهر الجمالي للمدن.

زراعة 2000 شجرة بحي الكوثر 

وقال المهندس محمد بهنس، رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر، لـ«الوطن»، إن الوحدة المحلية مستمرة بأعمال ري الأشجار بالطرق العامة والرئيسية والظهير الصحراوي والفواصل بين الشوارع والميادين والمنتزهات بنطاق الحي، حيث تمت زراعة 2000 شجرة مثمرة وغير مثمرة ما بين أشجار الموالح منها البرتقال والليمون، وأشجار الزيتون والجوافة وأشجار الزينة منها الفيكس تندرا.

أماكن زراعة الأشجار

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر أنه جرت أعمال الزراعة في حي المعاهد والمخيم السياحي والإسكان والبنوك وقبل مدخل الحي والنجوع والقرى التابعة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر، أن أعمال الزراعة والري للأشجار الحديثة للتي زرعت من قبل بالحي من أشجار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» وأحلى وهى خضراء تتم بإشراف الوحدة المحلية وبأيدي العاملين بها وباستخدام معدات الوحدة المحلية.

اقرأ المزيد:

زراعة 1700 شجرة في مراكز سوهاج ضمن مبادرة «أحلى وهى خضرة»

تدشين مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة بالمقر الجديد لجامعة سوهاج

زراعة 1000 شتلة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» في طهطا بسوهاج

زراعة 200 شتلة نباتية ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» بجامعة أسيوط
بقلم شيماء دراز