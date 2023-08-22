تحذير من استمرار الموجة الحارة في أوروبا: درجة الحرارة تصل إلى 42 مئوية

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من موجات الحر التي تجتاح أجزاء من أوروبا، مشيرة في تقرير صادر عنها منذ قليل، إلى أن معظم أنحاء سويسرا تظل تحت مستوى الإنذار البرتقالي من المستوى الثالث أو الإنذار الأحمر من المستوى الأعلى، كما هو الحال في مدينة جنيف، وذلك حتى يوم الخميس المقبل.

تنبيهات حمراء في أجزاء من إيطاليا وكرواتيا والبرتغال

أضافت المنظمة في تقرير لها، أن الحرارة في سويسرا وصلت إلى مستويات جديدة، إذ سجلت رقما قياسيا جديدا في الارتفاع لنقطة التجمد البالغ 5298 مترا، والتي تم قياسها بواسطة مسبار «راديوي» تابع للأرصاد الجوية السويسرية.

وأوضح التقرير أن هناك أيضا تنبيهات حمراء في أجزاء من دول إيطاليا وكرواتيا والبرتغال، وتنبيهات حرارة باللون الأصفر على نطاق واسع في الدول المجاورة، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في معظم النصف الجنوبي من فرنسا 37 مئوية اليوم وتصل إلى ذروة تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.

وأشار التقرير إلى أن النرويج قد عانت لفترة طويلة من الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية، تخضع مرة أخرى لحالة تأهب حمراء عالية المستوى للأمطار في الجزء الجنوبي من البلاد.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة

توقع تقرير المنظمة أن تستمر الحرارة في معظم أنحاء وسط وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه جرى إصدار العديد من التحذيرات من الحرارة المفرطة في ولايات السهول الوسطى وتكساس، كما حذر من تزايد نشاط الأعاصير الاستوائية مع الاقتراب من الذروة التقليدية لموسم الأعاصير في المحيط الأطلسي.