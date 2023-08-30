مصطفى شوقي من مهرجان القلعة: بشكر كل اللي كان سبب في وجودي على المسرح ده

صعد الفنان مصطفى شوقي إلى مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، والتي تنظمه دار الأوبرا المصرية

وقال المطرب مصطفى شوقي، لجمهور المهرجان: «اللحظة العظيمة دي.. سعيد إني موجود معاكم في مهرجان القلعة لأول مرة ومع جمهور القلعة الجميل والعظيم.. وبشكر كل اللي كان سبب في أني أكون معاكم النهاردة».

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات المهرجان التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، وهاني شاكر وهشام عباس وقدّموا فيها نخبة من أهم أغنياتهم.