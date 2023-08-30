مصطفى شوقي للجمهور: أنتظركم في مهرجان القلعة.. فرحتي تكتمل بكم

وجه الفنان مصطفى شوقي رسالة لجمهور قائلا: «تعالوا ننبسط مع بعض واستنوني على قناة الحياة الساعة 8 مساء».

وقال الفنان مصطفى شوقى، خلال فيديو عبر قناة الحياة: كل سنة وأنتم طيبين وحشتونى ووحشتوا عنيا، أنتظركم في مهرجان القلعة مساء الأربعاء، وهي المشاركة الأولى لى، وسعادتى لن تكمل أو تحلى إلا بكم».

نقل الحفل على قناة الحياة

وتابع الفنان مصطفى شوقى: «الحفلة ستنقل على قناة الحياة التي تنقل كل المهرجانات المهم.. تعالوا نفرح مع بعض، منتظركم متتأخروش».

مسرح محكى القلعة

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.