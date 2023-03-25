مبادرة «تمرة على الآذان» لتقديم وجبات خفيفة للصائمين على الطرق بأسيوط

تواصل مديرية الشباب والرياضة في محافظة أسيوط لليوم الثالث، تنظيم مبادرة «تمرة على الآذان» إذ يقوم أعضاء مراكز الشباب بتقديم وجبات خفيفة للصائمين على الطرق وقت الإفطار التي تضم تمر وعصير ومياه.

إعداد وجبات سريعة

وقال الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، في تصريحات له إن المبادرة تشمل فكرة بأن تقوم مراكز الشباب بإعداد وجبة سريعة مكونة من «تمر، عصير، مياه»، يشارك في تجهيزها أعضاء أندية التطوع، الجوالة، ومراكز شباب مصر بمراكز الشباب قبل آذان المغرب ثم توزيعها قبل الآذان على المارة في الطريق وتوعيتهم بخطورة السرعة التي قد تؤدي إلي حدوث حوادث، وذلك على مدار ثلاثون يوما بنهاية الشهر الكريم.

خلال شهر رمضان الكريم

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط بالمبادرة والقائمين عليها وأهدافها المجتمعية النبيلة والتي تحقق رؤية الوزارة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تشارك في تقديم الخدمة لأفراد المجتمع ، كما لفت الى ضرورة تكثيف البرامج والأنشطة داخل مراكز الشباب خلال شهر رمضان الكريم ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع وتأتى المبادرة ضمن العديد من المبادرات والبرامج التى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط خلال شهر رمضان تشمل برامج "ثقافية ورياضية ودينية ورياضية وتوعية.