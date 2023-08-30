منسق حياة كريمة بالجيزة: مبادرة «أنت الحياة» خدمت أهالي العياط لمدة 6 أيام

كشف الدكتور أحمد شعيب، منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة، ما قدمته حياة كريمة للمواطنين في محافظة الجيزة.

المبادرة تهتم بكل جوانب حياة المواطن

وأكد منسق حياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة، وتهتم بكافة جوانب حياة المواطن المصرية.

وأشار إلى أن حياة كريمة، أطلقت مبادرة «أنت الحياة» في محافظة الجيزة، التي تعتبر مبادرة تنموية اجتماعية شاملة، تقول للمواطن المصري «أنت الهدف»، موضحا أن مبادرة «أنت الحياة» تمت على مدار 6 أيام بالشراكة مع جهات مختلفة بقرية برنشت بمركز العياط.

ورش حرفية

وأضاف أن المبادرة وفرت ورشا حرفية لتدريب النشء وقدمت الخدمة الطبية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة بالشراكة مع جامعة القاهرة.

وأردف أن المبادرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة أصدرت بطاقات الرقم القومي للسيدات المعيلات، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة تخطى 30 ألف مواطن.