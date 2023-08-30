«علوم بني سويف» تطلق مبادرة إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة

أطلقت كلية العلوم في جامعة بني سويف مبادرة مجانية بعنوان «إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة»، لطلاب كلية العلوم جامعة بني سويف والأهلية وباقي طلاب القطاع العلمي والطبي في المرحلة الثانية، وذلك لإكساب الطلاب مهارات البحث العلمي في مرحلة البكالوريوس، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

وتستهدف المبادرة تنمية مهارات الطلاب في استخدام الأساليب العلمية في إعداد الدراسات.

«حسن»: مبادرة «إعداد الطالب الباحث» تستهدف تنمية المهارات بالطرق العلمية الحديثة

وأوضح رئيس جامعة بني سويف في تصريحات صحفية، أن المبادرة تستهدف تنمية مهارات الطلاب في استخدام الطرق والأساليب العلمية في إعداد الدراسات والبحوث، وتعزيز استخدام المنهج البحثي في حل المشكلات واتخاذ القرارات، وتدريب الطلاب على كيفية تجميع البيانات بطريقة علمية، بالإضافة إلى طرق تحليلها، وكيفية استخلاص النتائج ووضع الاقتراحات والتوصيات، فضلاُ عن كيفية صياغة الأسئلة البحثية والمشاركة في إعداد ورقة بحثية.

مراحل مبادرة إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة

وأشار الدكتور حمادة محمد محمود عميد الكلية إلى أن المبادرة تضم 3 مراحل، تستهدف المرحلة الأولى تعليم أساسيات البحث العلمي، وتتطرق المرحلة الثانية إلى كيفية المشاركة في مجموعات والاستفادة من خبرات الكتابة مع الآخرين، بينما تستهدف المرحلة الثالثة كيفية الأبحاث العلمية على أرض الواقع من خلال التدريب على ريادة الأعمال.