يسري نصر الله يقدم ندوة في مهرجان «ميدفست مصر»

أعلن مهرجان ميدفست مصر، في دورته الخامسة المقامة في الجامعة الأمريكية مركز التحرير الثقافي في الفترة ما بين 14 – 17 سبتمبر، عن تقديم المخرج الكبير يسري نصر الله، لندوة تحت عنوان «شخوص وعوالم يسري نصر الله» يديرها الناقد السينمائي والكاتب أحمد شوقي، والفئات المجتمعية.

ويتحدث يسري نصرالله، خلال الندوة عن عوالمه، وكيف يكتب ويتخيل شخصياته وصناعة أفلامه؟، وكيف يحدث بناء تلك الشخصيات كلها وأكثر، آم يونس، هبة، صفاء، رفعت، كريمة، شادية، على، بنوره، ريم، ذكي، مارجريت، عفيفة.

وبجانب يسري نصر الله تقدم الكاتبة الكبيرة مريم نعوم أيضاً ورشة خلال أيام المهرجان تحت عنوان ورشة عمل مقدمة من ميدفيست مصر بالتعاون مع «سرد – مريم نعوم» للأطباء المهتمين بالكتابة، السينما والدراما للتدريب على المبادئ الأساسية لعمل الكاتب، خلق عالم في الدراما، كتابة الشخصيات والتعرف على الحبكة الدرامية من خلال يومين عمل مع مريم نعوم وفريق كتاب سرد.

هذه الورشة مقدمة للأطباء المهتمين بالكتابة وتقديم استشارات طبية تخدم العمل الدرامي بخبرة عمل كطبيب لا تقل عن ٥ سنوات.

وتحتوي الورشة على تدريبات الكتابة وأساسيات بناء الشخصية وخيال الدراما وكيفية إعطاء استشارات طبية لفريق العمل تخدم العمل الدرامي.

وكان المهرجان قد أعلن عن تكريم سوسن بدر احتفاءً بمسيرتها المتفردة والممتدة لسنوات عديدة وقدمت تاريخًا متميزًا ومتنوعًا بين السينما والتلفزيون والمسرح، وتميزت بأدوار جعلتها تحتل مكانةً خاصةً لدى الجمهور، فضلًا عن إسهامها في زيادة الوعي وتغيير المفاهيم حول قضايا مجتمعية مختلفة ومهمة.

ميدفست مصر هو ملتقى سينمائي للأفلام القصيرة، ويعتبر هو الأول من نوعه في العالم العربي، حيث يستهدف تقديم الفعاليات المرتبطة بالطب والصحة والقضايا الاجتماعية في الأفلام عبر عرض مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة الدولية، يعقبها مناقشات عن محتوي قضية الفيلم و منظوره من وجهة نظر الجمهور، كما ينظم المهرجان أيضًا الحلقات النقاشية والندوات المتعلقة بالصحة والأفلام ببرنامج حول مدار السنة.