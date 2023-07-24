المخرج يسري نصر الله ينتقد طريقة ترجمة فيلم «أوبنهايمر» إلى العربية

انتقد المخرج الكبير يسري نصر الله، طريقة الترجمة العربية لفيلم «أوبنهايمر» المعروض حاليا في دور العرض المصرية، منذ ما يقرب من أسبوع.

فيلم «أوبنهايمر» يعرض حاليا بالسينمات

وقال يسري نصرالله، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد مشاهدته فيلم «أوبنهايمر»، إن «الترجمة العربية للحوار كانت رديئة بشكل ملفت، بس مافيش أي حاجة، والله عيب، فكرني بكتاب مترجم عن المسرح لقيته في مكتبة في دمشق كل ما تيجي سيرة الكاتب الإسرائيلي هورفيتز، يترجموها (الأرض المحتلة هورفيتز).

وأضاف يسري نصر الله: «ما حققه نولان في فيلم أوبنهايمر هو عمل كبير ورهيب (نعم.. شعرت بالرهبة والمتعة) عن الحدث الأهم في تشكيل العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، اختراع وتفجير السلاح النووي، اختراع الإنسان لِمَا سوف يدمر الإنسان، أو ربما بدأ في تدميره فعليا».

قصة فيلم «أوبنهايمر»

ويتناول الفيلم قصة العالم الأمريكي، روبرت أوبنهايمر، ودوره في تطوير القنبلة النووية خلال الحرب العالمية الثانية، ويشارك في بطولة الفيلم كيليان مورفي، ومات ديمون، وروبرت داوني جونيور، وإميلي بلانت، إضافة إلى فلورنس بوج، وجوش هارتنيت، وكيسي أفليك، ورامي مالك، وكينيث براناج.