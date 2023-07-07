يسري نصر الله: مصطلح «أفلام المهرجانات» غير برئ ويعني ليست جماهيرية

أكد المخرج يسري نصرالله أنه يعتبر أي تكريم حصل عليه عن أفلامه ليس له شخصيًا ولكن التكريم لكل من ساهم في هذه الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن التكريم يشمل أيضًا من هاجموا هذه الأعمال.

تلقى دعم من كثيرين خلال حياته المهنية

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه تلقى دعما من الكثيرين خلال حياته المهنية، متذكرًا مروان خوري ويوسف شاهين الذين ساعداه في أول فيلم من إخراجه «سرقات صيفية»، وابن خالته الذي ساعده وقتها بـ50 ألف دولار لإنتاج الفيلم.

وأكد نصرالله ضرورة تقبل صناع الأفلام للانتقادات التي توجه إليهم، والهجوم بسبب أعمالهم الفنية، متذكرًا الهجوم على فيلمه «مرسيدس»، لافتًا أنّه بعد الهجوم على الفيلم عٌرض في واحد من أهم المهرجانات الفنية، معتبرًا أن من العادي ألا يُعجب أحد بالفيلم، وأن يهاجمه الجمهور منتقدًا تسمية بعض الأفلام بأنها أفلام مهرجانات مشيرًا أنها كلمة غير بريئة.

وأشار يسري نصرالله إلى أنّ مصطلح فيلم مهرجانات مصطلح خاطئ ومغرض ومعناه أن الفيلم غير موجه لنا وغير موجه للجمهور، منتقدًا وصف بعض أفلام يوسف شاهين بأنّها غير مفهومة وأفلام مهرجانات، بينما تحقق نجاحا كبيرا عند عرضها حتى اليوم.