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تطورات الحالة الصحية لوالدة منة عرفة

كتب:

أحمد حسين صوان
10:52 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
منة عرفة

منة عرفة

كشفت الفنانة الشابة منة عرفة، تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعدما تعرضت لوعكة صحية مفاجئة قبل أيام، تطلبت نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة على الفور، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

منة عرفة تطمئن الجمهور على والدتها

وكتبت منة عرفة، عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «شكرًا بجد لكل حد كلمني أو بعت لي يطمن على ماما، شكرًا بجد على دعواتكم ولكم بالمثل، الحمد لله حالتها استقرت وبقت أحسن.. الحمد لله يارب».

والدة منة عرفة في العناية المركزة

وكانت الفنانة منة عرفة، قد أعلنت قبل أيام، عبر خاصية الاستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام تعرض والدتها لأزمة صحية: «فضلاً وليس أمراً أرجوكم الدعاء بالشفاء العاجل لأمي في العناية المركزة».

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.