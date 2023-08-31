حالة الطقس اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في كل الأنحاء، ما جعل هيئة الأرصاد تعلن عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أنه بدء من اليوم يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بدءا من غدا الجمعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.