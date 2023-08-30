هيئة الأرصاد تحدد موعد انتهاء الموجة الحارة الأخيرة في أغسطس

على مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت جميع الأنحاء ارتفاعا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ليشهد شهر أغسطس الموجة الحارة الأخيرة والملحوظة قبل انتهائه، الأمر الذي جعل المواطنين يتسائلون عن موعد انتهاء تلك الموجة، وعودة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة للانخفاض مرة أخرى لتتحسن الأجواء، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية تفاصيلها.

متى تنتهي الموجة الحارة الأخيرة في أغسطس؟.. الأرصاد تجيب

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انتهاء الموجة الحارة في شهر أغسطس الجاري، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على جميع الأنحاء يومي الأربعاء 30 أغسطس والخميس 31 أغسطس، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، لتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر المقبل.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجة الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى لتصل فى الظل إلى 37 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 39 درجة مئوية، أما عن جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.