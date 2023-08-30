نتيجة امتحانات الثانوية الازهرية دور ثان 2023.. عمليات التصحيح تبدأ غدا

ينتظر عشرات الآلاف من طلاب الثانوية الأزهرية، نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية دور ثان 2023، وذلك بعدما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء الاستعداد لعمليات التصحيح للامتحانات.

نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية دور ثان

وكان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ أيمن عبد الغني، قد عقد اليوم اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، وكذلك مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء مراكز التصحيح، من أجل التأكد من مدى جاهزية المراكز الخاصة بالتصحيح في مختلف المحافظات، واستعدادها لعملية التصحيح التي ستنطلق بداية من صباح الغد، تمهيدا لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية دور ثان 2023.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية دور ثان

في هذا الاجتماع، تم التأكيد على أن عملية التصحيح سيتم توفير كافة الإمكانات اللازمة لها، كما يتم توفير كل سبل الراحة للمعلمين المصححين، وذلك لكي تتم العملية بشكل سليم، ليأخذ فيها كل طال حقه بصورة كاملة، على أن يتم ذلك من خلال مراجعة إجابات الطلاب في أوراق الإجابات مرارا وتكرارا، منعا لوقوع أي خطأ، وهو الأمر الذي أكد عليه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

يذكر أن عدد المتقدمين، لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بقسميها، العلمي والأدبي، قد بلغ 49 ألفا و693 طالبا وطالبة.في حين كان عدد الطلاب المتقدمين للقسم الأدبي فقط 33 ألفا و238 طالبا وطالبة، 21107 من البنين، و12131 من الفتيات، بينما كان طلاب القسم العلمي بنين 8648، والفتيات 7807، بإجمالي 16455.