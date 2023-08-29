طريقة الحصول على نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر

يهتم العديد من طلاب الأزهر خلال تلك الفترة بمعرفة نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر، حيث أن قطاع المعاهد الأزهرية أتاح إمكانية التعرف عليها من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر، وذلك بعد انتهاء التقديم من جانب الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر

وعن طريقة التعرف على نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر، فتتلخص في خطوات سهلة وبسيطة، تبدأ من الدخول على الرابط من هنـــــــا، وبعدها على الطالب أن يبدأ في كتابة البيانات المطلوبة.

عند الدخول على اللينك أعلاه من أجل معرفة نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر، ستظهر للطالب شاشة تطلب منه إدخال رقم الجلوس الخاص به، ولابد من تحري الدقة عند كتابة الرقم في الخانة المخصصة له حتى تظهر له النتيجة الصحيحة، وبعد الانتهاء من كتابة رقم الجلوس يضغط الطالب على كلمة بحث، حتى تظهر له النتيجة.

نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023.. متاحة عبر بوابة الأزهر

وأتاح الأزهر الشريف نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر، من أجل التسهيل على الطالب وولي الأمر الوصول للنتيجة دون الحاجة للذهاب إلى المعاهد أو الإدارات.