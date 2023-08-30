نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد الحفل الختامي للفوج الثالث من معسكر إعداد القادة

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب فعاليات الفوج الثالث من معسكر إعداد القادة السابع بالمدينة الجامعية، الذي يتم تنظيمه تحت إشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.

حداد على روح القائد المدرب نعيم

بدأت فعاليات الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روح القائد نعيم أحد مدربي فريق الكشافة بالمعسكر، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من آيات من الذكر الحكيم، كما تخلل الحفل عددا من الفقرات المتنوعة وفقرة غنائية للطالب شريف شاكر وفقرة عزف موسيقي من طلاب كلية التربية النوعية بقيادة الدكتورة هبة عبد الكريم والدكتورة أحمد الجوهري، وفقرة كورال الجامعة، بالإضافة إلى عرض فني لطالبات كلية تربية طفولة بقيادة د.أميرة قطب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما اشتمل الحفل فقرات غنائية فردية لطلاب الجامعة، وفقرة غنائية من أداء د.إبراهيم غريب، وعرض من جوالة جامعة الزقازيق من المشاركين بالفوج الثالث.

برامج مميزة في المعسكر

رحب الدكتور عاطف حسين بأبنائه المشاركين في كافة فعاليات وأنشطة المعسكر هذا العام، مشيرا إلى أن المعسكر يضم برنامجا متميزا يتضمن ندوات تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في مختلف المجالات وأنشطة كشفية ودورات تنمية بشرية إلى جانب الأنشطة الرياضية بالتوازي مع تنظيم الأنشطة الفنية ، مؤكدا على أهمية المشاركة بكافة الأنشطة الطلابية لما لها من دور كبير في صقل مهارات الطلاب.

توفير السبل للطلاب

وقدم الدكتور أحمد عناني خالص الشكر لرئيس الجامعة على رعايته الأنشطة الطلابية بالجامعة وتوجه أيضا بالشكر إلى الدكتور عاطف حسين على توفير الدعم بكافة الأنشطة الطلابية، كما توجه أيضا بالشكر لمجلس إدارة المعسكر وجميع المشاركين فيه، مقدما الشكر لرعاية الشباب بالجامعة واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر على جهودهم الكبيرة في تنظيم مسابقات المعسكر للخروج بصورة مشرفة تليق باسم جامعة الزقازيق.

وفي الختام كرم الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة الطلاب المشاركين بمختلف الأنشطة في المعسكر، كما تم تكريم إدارة المدن الجامعية، والقائمين على تنفيذ فعاليات المعسكر ومدربي الأنشطة والسادة أعضاء هيئة التدريس من المحاضرين في الورش المختلفة.