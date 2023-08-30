محافظ الشرقية يوجه بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024

وجه ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية، بسرعة البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023/ 2024 والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن

واستعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بلغت 849 مليون و889 ألف جنيه خزانه عامة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح اجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 999 مليون و889 ألف جنيه.

دخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.