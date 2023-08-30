«حماة الوطن» يواصل فعالياته في المحافظات.. ويكرم الطلاب في الشرقية

يواصل حزب حماة الوطن فعالياته الخدمية والمجتمعية في مختلف محافظات مصر، آخرها في محافظة الشرقية، إذ واصلت أمانة الحزب هناك تواصل تكريم طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، وسط حضور جماهيري كبير.

وجاء حفل تكريم حزب حماة الوطن لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، في إطار اهتمام حزب حماة الوطن بالمتفوقين بجميع المراحل التعليمية، واستمرارا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة محافظات الجمهورية.

الدورة القانونية في دمياط

ومن ناحية أخرى، نظمت أمانة محافظة دمياط بحزب حماة الوطن ندوة تدريبية للشباب تحت عنوان الدورة القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لحرص حزب حماة الوطن علي التثقيف والتدريب المستمر لجميع الأعضاء بكل أنحاء الجمهورية.

دورة لتعليم الفتيات الحرف اليدوية

أما في محافظة البحر الأحمر، نظم حزب حماة الوطن دورة تدريبية لتعليم الفتيات الحرف اليدوية، وذلك استمرارا لمبادرة طاقات الوطن المنتجة لتمكين المرأة اقتصاديا والتي أطلقها حزب حماة الوطن بكافة أنحاء الجمهورية.