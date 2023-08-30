وظائف خالية بالقاهرة بمرتبات مجزية وأرباح سنوية وتأمينات.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عت توفير وظائف خالية وفرص عمل للشباب بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تفويلة، في عدد من الوظائف المختلفة، مثل مديرين فروع ومساعدين مديرين فروع وشيفات غربي كبدة وسجق وكرو.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية والملتقى التوظيفي، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد ومكان الملتقى التوظيفي والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

حددت وزارة الشباب والرياضة موعد ومكان الملتقى التوظيفي ليكون في 4 شارع المماليك من شارع اللوكانده خلف بي تك بجانب أبو حيدر مصر الجديدة، ليكون يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في مصر الجديده وألف مسكن وفيصل والدقي ووسط البلد وأكتوبر بنها المنصورة والزقازيق وطنطا.

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات.

- يجب أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عام.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بهل راتب حسب كل وظيفة و الخبرة.

- عدد ساعات العمل اليومية تصل إلى 10 ساعات منهم ساعة راحة.

- عدد أيام الإجازة يوم اجازة فى الأسبوع.

- تمنح الشركة العاملين بهل زيادات سنوية.

- تمنح الشركة العاملين بها تأمين اجتماعي.