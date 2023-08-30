وظائف جديدة في بنك مصر بمرتبات مجزية.. اعرف المهام والشروط

أعلن بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن وظائف خالية في الفروع المختلفة، إذ يحرص البنك على توفير وظائف خالية للشباب بشكل مستمر، لمساعدتهم على الحصول على وظيفة مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، وتكون بمرتبات مجزية تمنحهم الفرصة لبدء حياتهم العملية، وتحقيق الاستقلال المادي.

وأوضح بنك مصر تفاصيل الوظائف الخاصة به، لذا يوضح هذا التقرير الشروط المطلوبة، ومتطلبات الوظائف، وفق ما أعلنه بنك مصر.

الواجبات والمسؤوليات الوظيفية

وتتضمن الوظائف المهام والمسؤوليات التالية:

- تطوير وتنفيذ إجراءات تدقيق تكنولوجيا المعلومات، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح ومعايير الصناعة.

- تقييم واختبار ضوابط تكنولوجيا المعلومات، لتحديد نقاط الضعف أو أوجه القصور في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنظمتها.

- تقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات وتصميم وتنفيذ الضوابط للتخفيف من تلك المخاطر.

- مراجعة أطر حوكمة تكنولوجيا المعلومات لضمان الفعالية والكفاءة التشغيلية.

- تخطيط وتنفيذ مشاريع التدقيق، وتقديم توصيات لتحسين عمليات وإجراءات تكنولوجيا المعلومات.

- الحفاظ على المعرفة بمخاطر واتجاهات تكنولوجيا المعلومات الناشئة لضمان بقاء إجراءات وعمليات التدقيق محدثة.

- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لموظفي تكنولوجيا المعلومات لضمان الامتثال للسياسات والإجراءات.

- إعداد تقارير التدقيق وتقديم النتائج إلى الإدارة العليا ولجان التدقيق.

- القيادة والإشراف على فريق من مراجعي تكنولوجيا المعلومات لضمان الانتهاء في الوقت المناسب وبشكل فعال لمشاريع التدقيق.

- تقييم الأنظمة وتحديد التهديدات الأمنية ونقاط الضعف وإجراء التقييمات الأمنية.

- القدرة على تطبيق التكنولوجيا بطريقة مناسبة لتلبية متطلبات العمل.

- الإبداع مع التركيز على تطوير حلول جديدة ومبتكرة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

وأوضح البنك الشروط لشغل الوظائف فيما يلي:

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو المحاسبة.

- أن يكون لديه خبرة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات أو إدارة المخاطر أو الضوابط الداخلية أو الامتثال لأكثر من 7 سنوات.

- أن يكون لديه 8 سنوات من الخبرة في التدقيق الداخلي لتكنولوجيا المعلومات داخل شركات التدقيق الأربع الكبرى / القطاع المصرفي.

- أن يكون حاصل على الشهادات المهنية مثل CISA وCIA وCISSP وCOBIT وISO وشهادة الأمن السيبراني أو شهادات ISACA.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر، واختيار الوظائف المطلوب التقديم لها، ثم يتم إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالراغب في الحصول على الوظائف.