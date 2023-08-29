الجامعة التكنولوجية بأسيوط تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. اعرف الشروط

أعلنت الجامعة التكنولوجية الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف المختلفة في المجال الإداري والأكاديمي بالجامعة، والتي يستمر التقديم لها لمدة أسبوع، عن طريق نظام التعاقد على أن يتم التقديم ورقيًا للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي أو عن طريق الإيميل الإلكتروني.

الوظائف الإدارية بالجامعة التكنولوجية

وفيما يلي الوظائف الإدارية والأكاديمية المعلن عنها:

أولاً:- احتياجات الجهاز الإداري:

- الإدارة الطبية: طبيب، صيدلي وممرض.

- المعمل: 3 مهندسين معمل حاصلين على مؤهل عالي - 4 فنيين معمل حاصلين على مؤهل مناسب - 4 أمناء معمل حاصلين على مؤهل مناسب.

- إدارة الموارد البشرية: أخصائي موارد بشرية حاصل على مؤهل عالي.

- إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: مهندس IT حاصل مؤهل عالي.

- شئون إدارية: أخصائي شئون إدارية حاصل على مؤهل عالي.

- العمالة: 3 عاملين خدمات معاونة حاصلين على مؤهل مناسب، فني صيانة (نجار) حاصل على مؤهل مناسب، جنايني بمؤهل مناسب.

ثانياً: احتياجات أعضاء هيئة التدريس

- برنامج تكنولوجيا تركيبات الأسنان: أستاذ مساعد، مدرس، ومعيد.

- برنامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية: أستاذ مساعد، مدرس، ومعيد.

مواعيد التقديم

جميع الوظائف المعلنة سوف تكون بنظام التعاقد ومدة الإعلان أسبوع واحد فى الفترة من 28 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2023.

الأوراق المطلوبة وطرق التقديم

السيرة الذاتية وبيان حالة معتمد حديث و شهادة خلو من الجزاءات التقديم يتم ورقيا فى مكتب امين المجلس الاعلى للتعليم التكنولوجى والكترونيا على الميل الاتى: jobs@mohesr.gov.eg علي أن يتم عمل مقابلة شخصية مع لجنة اختيار القيادات للمرشح فى حدود 15 دقيقة في ضوء قانون تنظيم الجامعات بالنسة لأعضاء هيئة التدريس وبالنسبة للوظائف الادارية فى ضوء قانون الخدمة المدنية.