10 مدارس توفر وظائف جيدة للطلاب بعد التخرج منها

يبحث كثير من طلاب الشهادة الإعدادية على، المدارس التي تحقق لهم ضمان وجود وظيفة لهم بعد التخرج في هذه المدارس.

« الوطن» تكشف في التقرير التالي قائمة أهم 10 مدارس توفر وظائف لطلابها بعد التخرج كما يلي :

1- مدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعد مدرسة الضبعة، الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، تخدم مشروع إنشاء المفاعل النووي السلمي بالضبعة، وهي مدرسة فنية داخلية نظام 5 سنوات، مقرها الأساسي بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.

من شروطها أن الطالب يمر بمراحل متعددة للقبول، تبدأ بامتحان قدرات مكون من مجموعة أسئلة في العلوم والرياضيات واللغات والذكاء، ومن ثم تضاف درجات الامتحان على درجات الطالب بالشهادة الإعدادية، ويتم ترتيب الطلاب تنازلياً بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، وبعد ذلك يتم إجراء مقابلات شخصية للطلاب لاختيار أفضلهم للالتحاق بالمدرسة.

2- مدرسة البترول

يتم الالتحاق بها بعد الشهادة الإعدادية، وهي من المدارس التي تضمن مستقبل جيد في مجال البترول.

وتؤهل مدارس البترول بعد الإعدادية الطلاب الذين يلتحقون بها إلى أن يصبحوا فنيين بترول في مختلف المراكز المتاحة داخل حقول البترول، ليس هذا فقط، بل تؤكد المدرسة أنها تفتح الطريق أمام طلابها للسفر والعمل بمجال البترول وإنتاج الوقود في الدول الأجنبية، وخاصة الدول العربية ودول الخليج، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من البترول الموجود في العالم.

3- مدرسة توشيبا العربي

تتبع مجموعة شركات ومصانع العربي، وهي من ضمن بروتوكول تعليمي مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ويتقدم الطلاب لها بعد مرحلة الإعدادية مباشرة.

ويدرس الطالب الذي يلتحق بمدرسة توشيبا العربي الثانوية لمدة 3 سنوات، حيث يتقدم الطالب من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن مميزاتها أنها تمكن الطلاب الملتحقين بها، للحصول على فرصة للسفر لدولة اليابان واستكمال دراسته هناك، فتح باب التقديم لمدرسة توشيبا العربي في شهر يوليو المقبل.

يشترط التقديم للبنين فقط من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية،و يشترط ألا يزيد عمر الطالب حامل الشهادة الإعدادية على 18 عاما في أول أكتوبر 2021.

4- مدرسة وردان «السكة الحديد»

مدرسة وردان السكة الحديد وهي المدرسة الثانوية الصناعية، الدراسة في المدرسة لمدة 3 سنوات ويمنح بعدها الطالب دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية للنقل ويكون له فرصة للعمل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويتم تعيين الخريجين من المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بالهيئة، ووفقا لاحتياجاتها.

5- مدرسة المياه

خريج هذه المدرسة يتم تعيينه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فور تخرجه من المدرسة، وتوجد مدارس المياه والصرف الصحي في محافظات القاهرة والبحيرة وبني سويف والمنوفية وأسيوط، وتعمل على تأهيل الطلاب والشباب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر.

وتتولى الشركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تشغيل وتدريب الطلاب الملتحقين بهذه المدارس.

وبعدما ينتهي الطالب من الدراسة في مدارس المياه والصرف الصحي يكون الطالب مؤهل للعمل في شركات المياه والصرف الصحي المختلفة، كما أن المدرسة توفر العمالة الفنية والمتخصصة في هذا المجال لمختلف الشركات التي تعمل في هذا المجال في كل محافظات الجمهورية.

6- مدرسة إيجيبت جولد

من تخصصات هذه المدرسة « ايجيبت جولد » تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات وشروط التقديم والقبول والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج التدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية».

7- مدرسة الأثاث بدمياط

هي مدارس خاصة بتعليم فن الأثاث والنجارة وغيرها، ومن شروطها أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية، والحصول على الحد الأدنى للقبول بالمدرسة ولا يعد هذا شرطا لقبوله حيث يجب على الطالب اجتياز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

8- مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية

تُعد مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة صناعية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع الشركة المصرية للاتصالات التي تعمل على تطوير التكنولوجيا التطبيقية في مدارس التعليم الفني البديل للثانوية العامة.ووفقا للمعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، تتيح وزارة التربية والتعليم نظام التعليم مجاني على مدار الثلاث سنوات في مدرسة we، ويحصل منها الطالب على شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

9- مدرسة ماي واي الثانوية الفنية

تعتبر مدرسة ماي واي الثانوية الفنية احدى المدارس التابعة لنظام التعليم و التدريب المزدوج ، حيث أن الدراسة النظرية تمثل نسبة 25 % (يومان فى الاسبوع ) بينما يقضى الطالب 75% (4 ايام ) من الوقت فى التدريبات العملية و المشروعات داخل اماكن التدريب المختلفة، ويحصل الطالب على راتب شهري طوال فترة تدريبة ، و التى تستمر 12 شهر متصلة .

10-أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا

يقوم الطالب بالدراسة فيها لمدة خمس سنوات، دراسة خاصة بالهندسة، تؤهله لدخول كلية الهندسة، ويوجد قسمين بالأكاديمية: قسم الحاسبات، وقسم الكترونيات، ومدة الدراسة بها 5 سنوات، وتقع الأكاديمية في مدينة الخصوص العزبة البيضا، ش مدرسة الأورمان ومن شروطها الأساسية الحصول على شهادة الإعدادية الحديثة وألا يتجاوز سن المتقدم عن الـ18 عاماً.