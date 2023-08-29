108 وظائف جديدة في جامعة بني سويف.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الوظائف الشاغرة في المستشفى التخصصي بجامعة بني سويف، والمستندات المطلوبة وطريقة التقدم للوظائف، وآخر موعد للتقديم.

الوظائف المطلوبة

108 وظائف للعمل كـ طبيب مقيم عن طريق الإعارة.

شروط التقدم للوظائف

الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب البشري جامعة بني سويف.

المستندات المطلوبة

- أصل شهادة التخرج.

- أصل شهادة الامتياز.

- أصل بيان الدرجات.

- 1- أصل شهادة الميلاد.

- عدد (5) صور بطاقة الرقم القومي.

- عدد (5) صور شخصية حديثة.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

- أصل مزاولة المهنة.

- برنت تأميني كمبيوتر.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- إقرار الذمة المالية.

- كعب عمل.

- دوسيه بلاستيك لحفظ الأوراق.

طريقة التقديم على الوظائف

حسب بوابة الوظائف الحكومية، تقدّم الطلبات باسم الدكتور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، في إدارة شؤون الأطباء بالمستشفيات الجامعية، في المواعيد المعلنة.

مواعيد التقديم

التقديم على الوظائف متاح في الفترة من 23 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل.