سعد لمجرد يحتفل بتحقيق أغنية «قولي متى» 100 مليون مشاهدة: «شكرا لجمهوري»

احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق أغنيته «قولي متى» 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

ونشر سعد لمجرد الأغنية، وعلق عليها قائلا: «شكرا جدا لجمهوري، وممتن لوصول أغنية (قولي متى) 100 مليون مشاهدة».

أغنية «قولي متى» لـ سعد لمجرد

وحققت أغنية «قولي متى» لسعد لمجرد نجاحا كبيرا منذ طرحها، حيث تصدرت التريند من أول يوم لطرحها، وتجمع بين الثقافة المغربية والهندية، وتم تصويرها في الهند.

وروّج سعد لمجرد للأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بنشر مقطع من الأغنية قائلاً: «الشعور بالامتنان بشكل لا يصدق والإرهاق من الاستجابة المذهلة لمسارنا الجديد!.. شكراً جزيلاً لفريقنا العزيز والمشجعين المحبوبين على دعمهم، لقد كان من دواعي سروري المطلق العمل معكم في هذا المشروع، لم أتمكن من فعل ذلك بدونكم جميعًا!».