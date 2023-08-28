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«الوطن» تطلق باب «رسائل إلى الرئيس السيسي».. الرسالة الأولى لسحر الجعارة

كتب:

الوطن
08:57 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
الوطن

الوطن

أطلقت جريدة الوطن عبر منصاتها المختلفة باب «رسائل إلى الرئيس السيسي» والذي يتضمن سلسلة من الرسائل ومقالات الرأي للكتاب والمشاهير والشخصيات العامة والشباب ورجال السياسة والدين.

وبدأ الباب نشر أولى مقالاته في العدد الصادر غدًا بمقال «سيدي الرئيس.. تحية وبعد» للكاتبة سحر الجعارة، تناولت خلالها ما كانت تعانيه خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية كونها امرأة قبل أن تكون كاتبة، ونوّهت بجهود الرئيس السيسي في مختلف المجالات على مدار السنوات الماضية، وطالبته بالترشح مجددا لرئاسة الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والمهني الذي تقوم به مؤسسة الوطن من خلال إتاحة الفرصة للقراء ومختلف فئات المجتمع للتعبير عن رأيهم الشخصي أمام الرأي العام والمجتمع.

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