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روسيا: سندفن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إذا لم تتراجع أمريكا

كتب:

أ ش أ
11:25 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
السفير الروسي بأمريكا

السفير الروسي بأمريكا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف أنه إذا لم تتخل واشنطن عن التجارب النووية، فسيتعين عليهم دفن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

وأشار أنطونوف، وفقا لقناة روسيا اليوم الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إلى أن موسكو صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000، وتلتزم بشكل ثابت ومسؤول بالامتناع الأحادي الجانب عن إجراء التجارب النووية.

وأكد السفير الروسي، أن الولايات المتحدة لم تتبع هذا المثال و«لم تحرك ساكنا لوضع المعاهدة موضع التنفيذ».

الحد من التسلح الدولي

وأضاف أن السياسة الأمريكية، بما في ذلك في مجال الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، هي أن «أحدا آخر، وفي العادة روسيا، هو المسؤول دائما عن تدمير ركائز الأمن الدولي».

وقال: «هذه المرة، إذا لم تتخل واشنطن عن إغراء استئناف التجارب النووية، ولا يمكن لأحد أن يستبعد ذلك، فسوف ندفن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية».

انخراط الولايات المتحدة في صيانة موقع التجارب النووية

من جانبه، قال نائب ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أندريه بيلوسوف، إن انخراط الولايات المتحدة في صيانة موقع التجارب النووية في نيفادا يظهر أنها لا تنوي التوقف عن اختبار القنابل النووية، بالرغم من التصويت بالإجماع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الصدد.

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