لأول مرة في الولايات المتحدة.. طريقة جديدة لتنفيذ حكم الإعدام (فيديو)

تسعى ألاباما الأمريكية أن تصبح أول ولاية ضمن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ حكما بالإعدام على سجين عبر إجباره على استنشاق عنصر النيتروجين النقي، حسبما أفادت وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء.

طريقة إعدام لم تستخدم حتى الآن

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن مكتب المدعي العام في ولاية ألاباما طلب أمس الجمعة، من المحكمة العليا المحلية تحديد موعد لإعدام السجين المحكوم عليه بالإعدام كينيث يوجين سميث والبالغ 58 عاما، مشيرة إلى أن ملف المحكمة يفيد بأن الولاية تخطط لإعدامه عن طريق ما يعرف بـ«نقص أكسجة النيتروجين»، وهي تعد طريقة إعدام مسموح بها في 3 ولايات أمريكية «أوكلاهوما وميسيسيبي وألاباما» لكن لم يتم تطبيقها حتى الآن.

ماذا تعني أكسجة النيتروجين؟

يحدث نقص أكسجة النيتروجين عن طريق إجبار السجين على تنفس النيتروجين فقط، وحرمانه من الأكسجين مما يؤدي لوفاته، إذ يشكل النيتروجين 78% من الهواء الذي يستنشقه الإنسان وهو غير ضار عند استنشاقه مع الأكسجين. وبينما يقول مؤيدو الطريقة الجديدة إنها غير مؤلمة، يشبهها المعارضون بالتجارب على البشر.

Alabama seeks nation's 1st execution by nitrogen hypoxia https://t.co/vSLAwjvsov — ABC22 & FOX44 (@WVNYWFFF) August 26, 2023

وشرّعت ولاية ألاباما الأمريكية أسلوب نقص أكسجة النيتروجين عام 2018 وسط نقص في الأدوية المستخدمة لتنفيذ الحقن المميتة، لكن ولاية ألاباما لم تحاول استخدامه حتى الآن لتنفيذ حكم الإعدام.

المدعي العام: حان الوقت لتنفيذ حكم الإعدام

وحاولت ولاية ألاباما إعدام السجين «سميث» بالحقنة المميتة العام الماضي، لكنها ألغت الإعدام بسبب مشاكل في إدخال قسطرة في وريده، حيث أدين في جريمة قتل زوجة واعظ عام 1988 مقابل أجر، وقال المدعي العام في ألاباما إن الوقت قد حان لتنفيذ حكم الإعدام.