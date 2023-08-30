الجمهور يشيد بأغنية «بشوف عيونك» لـ هيثم شاكر: «ملك الإحساس»

إشادات عديدة نالها الفنان هيثم شاكر بعد طرحه أغنيته الجديدة «بشوف عيونك» منذ ساعات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر هيثم شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» أغنية «بشوف عيونك»، وعلق عليها قائلا: «وأنا جنبك انت ببقى قلبي راضي وأكون فرحان، هيثم شاكر، (بشوف عيونك) متاحة دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع.. الأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي».

تعليقات الجمهور

وانهالت تعليقات الجمهور على الأغنية، حيث قال متابع: «ملك الإحساس كالعادة»، وعلق آخر: «صوتك وإحساسك في حتة تانية»، وقال ثالث: «إيه الجمال ده كله؟»، وعلق رابع: «حنية في صوتك ما شاء الله ما تغيرت أبدا»، وقال آخر: «روعة تحفة».

أغنية «حكايتنا كملت»

وطرح هيثم شاكر مؤخرا كليب «حكايتنا كملت»، والتي حققت نجاحا كبيرا، ونالت إشادات الجمهور، كما حققت نسبة مشاهدات عالية على يوتيوب، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع شريف مكاوي، وتحمل طابعا رومانسيا.