سعر الذهب اليوم الخميس 31-8-2023 في مصر.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 31-8-2023 في مصر استقراراً في مختلف الأعيرة ومن ضمنها عيار 21 الأكثر شراءً داخل السوق المصرية، وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في بداية التعاملات 2526 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2210 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر انتشاراً بين المواطنينة في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 1894 جنيهاً للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1473 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس 2315 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 17680 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، حيث يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وستختلف أسعار الذهب اليوم في مختلف محلات الصاغة حسب سعر المصنعية والضريبة التي يضعها التجار على السبائك والمشغولات الذهبية.