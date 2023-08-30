سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 30-8-2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 30-8-2013 مع نهاية التعاملات اليوم في محلات الصاغة داخل مصر نحو 2185 للشراء جنيهًا، و2210 جنيهات للبيع، بحسب أسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفاض في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وواصل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضه مع نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 30-8-2023، ليستقر على 2210 جنيهات للبيع، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 وفق الأسعار السمية من بوابة الأسعار المحلية والعالمية والمعلنة للمستهلك والتي تلتزم بها محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

يعتبر سعر الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة المصرية لما له من انتشار كبير بين المواطنين بخلاف عيار 24 الذي سجل 2526 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2210 جنيهات.

الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهات بنهاية تعملات اليوم الأربعاء، وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة 1894 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و680 جنيها، ويبقى عيار جرام الذهب 21 هو الأكثر مبيعًا في محلات الصاغة.