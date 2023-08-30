تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكم؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023 في مصر بختام التعاملات المسائية في مختلف محال الصاغة، وأبرزها عيار 21 الأكثر تداولاً داخل السوق، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم حسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في نهاية التعاملات مسجلاً 2526 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية التعاملات ليُسجل 2210 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة، بتراجع 10 جنيهات في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما تراجع أيضاً سعر جرام الذهب عيار 18 بنهاية التعاملات وسجل 1894 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في ختام التعاملات 1473 جنيهاً للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2315 جنيهاً للشراء، وذلك دون إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب في نهاية التعاملات مسجلاً 17680 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة، بعدما سجل في بداية التعاملات المسائية 17760 جنيها للشراء.