حفل مصطفى شوقي وأحمد جمال في مهرجان القلعة.. أمسية غنائية روح الشباب

امسية تحمل طابع روح الشباب جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حالة فنية للمطرب أحمد جمال

على مسرح المحكى نجح المطرب أحمد جمال في خلق حالة فنية مميزة وتغنى بمجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة إلى جانب عدد من أعماله الخاصة التي لاقت قبول الجيل الجديد من متذوقى الفنون الراقية كان منها أنا اشتريت، من غير مجاملة، ميدلي يا ليالي - قصاد عيوني - اللي يقولك بحبك، ميدلي حليم وضم كامل الاوصاف - على قد الشوق - جبار ، خطير خطير ، مسا النور والهنا، يا ليلة ما جاني الغالي - سلم علي ، كل سنه وانت طيب ، نشيد العاشقين، وصفولي الصبر، ميدلي دراما خط الحياة - وقت مش مناسب - النسيان - آخر ميعاد ، على المزيكا، اضحكي ، تحيا مصر وغيرها.

أعمال غنائية تحمل طابع إيقاع العصر

واستمتع الحضور بمجموعة من الأعمال الغنائية التي تحمل سمات إيقاع العصر الحديث للفنان مصطفى شوقي كان منها ملطشة القلوب، ضارب عليوب، عرقسوس، يا سمرا، أبويا وصاني، بومبا الى جانب عدد من أعمال نجوم زمن الفن الجميل منها حارة السقايين ، ميدلي حليم ووردة وضم كامل الأوصاف - سواح - أي دمعة حزن لا - في يوم وليلة ، ميدلي منير وشمل في عشق البنات - قلبي مساكن شعبية، وحشتوني، أما براوه، على رمش عيونها وغيرها.

وكان فريق براس ساوند باند قد قدم على المسرح الخارجى عددا من الألحان الشرقية والغربية بآلات النفخ والإيقاع لفتت انتباه الحضور كان منها اب تاون فانك، سعيد، ميدلي عمر خيرت، ميدلي فيروز ، ميدلي محمد منير ، تشيكن، مامبو وغيرها.