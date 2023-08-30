مصطفى شوقي يشعل أجواء حفل مهرجان القلعة بـ«ضارب عليوي وعرقسوسي»

أشعل الفنان مصطفى شوقي منذ قليل، حفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ 31، وذلك بغناء «عرقسوسي»، و«ضارب عليوي»، على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

حفل مصطفى شوقي في مهرجان القلعة

كان مصطفى شوقي بدأ حفله الأول في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بتقديم «ملطشة القلوب»، كما تغنى المطرب بـ«سلطان أهل الهوى» لأحمد عدوية، وقال: «الاستاذ الكبير ربنا يديله الصحة والعافية».

وكان الفنان مصطفى شوقي، قد روج لهذا الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «الحفلة ستنقل على قناة الحياة التي تنقل كل المهرجانات المهمة.. تعالوا نفرح مع بعض، منتظركم متتأخروش».

نجوم الغناء في مهرجان القلعة

يذكر أن المهرجان انطلق منذ ستة أيام، وشارك في تلك الحفلات عدد من نجوم الغناء المصري والعربي أمثال هاني شاكر وهشام عباس وسيمون ومدحت صالح.