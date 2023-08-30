المطرب أحمد جمال: محظوظ بمشاركتي في مهرجان القلعة للمرة السابعة

قال المطرب أحمد جمال، إنه من المحظوظين لمشاركته فى مهرجان القلعة كل عام، موضحًا: «أنا بحب الحفلة دي ومهرجان القلعة والحضور الجماهيري الكبير الذي يتابع الحفلات، ودي السنة السابعة ليا».

الأجواء جميلة

واستعرض برنامج الحياة من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، تقريرا تناول رأي الجمهور في مهرجان القلعة، وأشاد كل من التقت بهم كاميرا «الحياة اليوم»، بحفلات مهرجان القلعة، مؤكدين أن الأجواء جميلة وعلى كل المواطنين أن يحضروا كل الحفلات.

فعاليات مهرجان القلعة الدولى

وتستمر قناة الحياة في نقل فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، المقام حاليا بقلعة قلعة صلاح الدين وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث يقام حفلين مساء الأربعاء 30 أغسطس على مسرح المحكى.