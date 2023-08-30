«مشتاقين لشيخ المداحين».. كيف ينتظر محبو ياسين التهامي حفله في مهرجان القلعة؟

عندما يُذكر اسم الشيخ ياسين التهامي، يتوارد إلى الأذهان الأناشيد التي أبدع فيها، وجعل من يسمعه يحلق بعيدا، وكأنه يعيش في حالة «سلطنة» غير عادية، فعشاق صوته كُثر، وينتظرون حفلاته ليأتون لها من مختلف محافظات الجمهورية لسماع أشعار الصوفية ومدحه لآل البيت.

وعبر محبو الشيخ ياسين التهامي عن مدى اشتياقهم لحفله الذي يقام يوم الاثنين المقبل، الموافق 4 سبتمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي في دورته الـ31، ومن بينهم رحمة البدوي، التي تعشق سماعه منذ طفولتها: «أنا مستنيه حفل الشيخ ياسين بفارغ الصبر في مهرجان القلعة، وكل سنة بكون حريصة إني أحضرها»، بحسب حديثها لـ«الوطن».

كانت «رحمة» في طفولتها تذهب إلى حفلات الشيخ ياسين مع جدها، الذي كان سببا في عشقها لكل الأناشيد التي يقدمها شيخ المداحين: «أنا لما كنت صغيرة كنت بروح الموالد مع جدي، وكنت بسمع الشيخ ياسين وبكون مستمتعة لغاية لما بقيت بنتظر حفلاته لما كبرت، خاصة في مهرجان القلعة عشان أسعاره بتكون بسيطة».

أناشيد تفضل «رحمة» سماعها

أناشيد مختلفة تريد «رحمة» أن تسمعها من الشيخ ياسين التهامي في حفله المقبل، منها «بخمرة الحب» و«يعذبني» و«أكاد من فرط الجمال» و«أطواف بذاتي»، مضيفة أنها ستذهب إلى الحفل برقفة أصدقائها:«أنا دايما بحب أروح مهرجان القلعة، والأجواء بتكون مميزة، والواحد بيتبسط من جواه».

واتفقت ندى بدوي مع «رحمة»، إذ دائما ما تتابع حفلات الشيخ ياسين التهامي وتنتظرها بكل اشتياق: «أنا بنتظر حفلة الشيخ ياسين التهامي ودايما بتابعه، عشان كدا متشوقة أحضر حفله في مهرجان القلعة».

ورثت «ندى» حب أناشيد الشيخ ياسين التهامي من والدها، والذي كان دائما يستمع إليه، ما جعلها تقع في حب تلك الأناشيد: «والدي كان بيقعد جنبي ويسمع الشيخ ياسين، وكنت أقعد جنبه وأسمعه، لغاية لما بقى عشق عندي».

مهرجان القلعة الدولي

آلاف المواطنين ينتظرون مهرجان القلعة من العام للعام، يلقتون خلاله بمطربيهم المفضلين، ويستمعون إلى أغانيهم المفضلة، وتنتابهم السعادة والفرحة، خاصة أن سعر التذكرة منخفض: «ناس كتير بتكون مستنية المهرجان عشان أسعاره بتكون رخيصةن وفي نفس الوقت بيكون فيه مطربين معروفين ومشهورين»، بحسب «ندى».