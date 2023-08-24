وصول إلهام شاهين وعبير صبري مهرجان القاهرة للدراما.. ورياض الخولي يصطحب ابنته

وصل منذ قليل الفنان القدير رشوان توفيق والفنانة إلهام شاهين والفنان سيد رجب لمنطقة نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة لحضور حفل مهرجان القاهرة للدراما المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

كانت الفنانة سلوى عثمان اول الحاضرين لحفل مهرجان القاهرة للدراما، كما شهد الحفل حضور الفنانة مي سليم والفنانة عبير صبري وهيدي كرم و جمال عبدالناصر وفاطمة الكاشف ومحمد عبد الجواد وأحمد شاكر عبداللطيف وصفاء جلال وايهاب فهمي.

كما حرص الفنان رياض الخولي على اصطحاب ابنته رفقته أثناء مرور على السجادة الحمراء.

المهرجان يبدأ في التاسعة من مساء اليوم الخميس، حصريا على شاشة قناة DMC، والعاملين في المهرجان يعملون على قدم وساق للعمل والبدء في التجهيزات، وسيحيي حفل افتتاح المهرجان الفنان تامر حسني والفنان أحمد عصام.