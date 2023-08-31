حاكم بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين

أعلن مسؤول روسي، إسقاط صاروخ كروز فوق شبه جزيرة القرم التي حصلت عليها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

إسقاط مسيرات أوكرانية

وذكر حاكم بريانسك الروسية، بحسب فضائية «روسيا اليوم» المقربة من الحكومة الروسية، إنه تم إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق المنطقة دون إصابات أو أضرار.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022 عقب إعلان 4 أقاليم أوكرانية انفصالها عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية التي حركت جيشها لحماية هذه الأقاليم وسط رفض غربي لهذا الأمر.