بالملابس البيضاء.. نجوم فيلم «أولاد حريم كريم» في العرض الخاص بالإسكندرية

وصل نجوم فيلم «أولاد حريم كريم» على رأسهم مصطفى قمر، مرتدين جميعهم الملابس البيضاء، لحضور العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم الذي يعد الجزء الثاني من فيلم حريم كريم الذي أنتج عام 2005، والذي ينطلق عرضه مساء اليوم، بحضور عدد كبير من الفنانين والصحفيين والإعلاميين.

مصطفى قمر يحيي حفلا مصغرا قبل العرض

وفور وصولهم استقبلهم الجماهير بحرارة كبيرة، فيما قدم مصطفى قمر مجموعة من أغانيه الشهيرة من ضمنهم أغاني فيلم حريم كريم، وسط سعادة الجمهور، ويقام العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم، في إحدى سينمات منطقة سموحة شرق الإسكندرية.

الإسكندرية ثاني المحافظات للعرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم

وكان برومو فيلم «أولاد حريم كريم»، حقق مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ طرحه وحتى الآن، كما أن القاهرة شهدت عرضا خاصا أمس للفيلم، وتعد الإسكندرية ثاني المحافظات بعد القاهرة التي تشهد العرض الخاص للفيلم.

تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم «أولاد حريم كريم»، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم أولاد حريم كريم عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.