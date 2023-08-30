انتهاء تحضيرات العرض الخاص لفيلم «حريم كريم» في الإسكندرية

انتهت منذ قليل، التحضيرات الخاصة بالعرض الخاص لفيلم أولاد «حريم كريم» الجزء الثاني، ومن المقرر إقامته مساء اليوم، بحضور عدد كبير من الفنانين والصحفيين والإعلاميين.

ويقام العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم، في إحدى سينمات منطقة سموحة شرق الإسكندرية، وستنطلق الريد كاربت الخاصة به في تمام الساعة السابعة مساء.

الإسكندرية ثاني المحافظات للعرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم

وكان برومو فيلم «أولاد حريم كريم»، حقق مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ طرحه حتى الآن، كما أن القاهرة شهدت عرضا خاصا أمس للفيلم، وتعد الإسكندرية ثاني المحافظات بعد القاهرة التي تشهد العرض الخاص للفيلم.

تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم «أولاد حريم كريم»، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم أولاد حريم كريم عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.