عاجل.. صلاح يمنح اتحاد جدة الضوء الأخضر.. تقارير إعلامية تفجر مفاجآت ورد فعل ليفربول

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وافق على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن محمد صلاح منح إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، الضوء الأخضر والموافقة على العرض المقدم والانضمام إلى النمور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الرياضية: محمد صلاح وضع الكرة في ملعب ليفربول

وشدد التقرير على أن محمد صلاح وضع الكرة في ملعب ليفربول ويورجن كلوب، المدير الفني للريدز، لحسم مصيره من الانتقال إلى اتحاد جدة خلال الصيف الجاري.

وأوضحت الصحيفة السعودية الموثوقة، أن نادي ليفربول هو من يعطل الصفقة حتى الآن، ويناور إدارة اتحاد جدة للحصول على خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الرياضية: ليفربول يريد أكبر عائد مادي من بيع محمد صلاح

ولفتت «الرياضية» إلى أن ليفربول يريد تعطل الصفقة إلى الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، بالحصول على أكبر عائد مادي من نادي اتحاد جدة مقابل الموافقة على رحيل محمد صلاح.

واتجه وفد من نادي اتحاد جدة، مساء أمس الأربعاء إلى إنجلترا، للتفاوض من جديد على شراء محمد صلاح من نادي ليفربول قبل غلق سوق الميركاتو الصيفي الجاري.