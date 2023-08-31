حسام الخولي: مصر أصبحت في عهد السيسي بلد آمن ومستقر واقتصاده قوي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن الحزب يؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن الجميع رأى بعينه الإنجازات التي تحققت على مدار الـ10 سنوات الماضية.

القضاء على الإرهاب

وأضاف حسام الخولي، خلال لقائه ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة «أون»، أنه خلال 10 سنوات، استطاعت الدولة المصرية القضاء على إرهاب استمر سنوات طويلة، استنزف خلالها أرواح عدد كبير جدا من الشهداء.

وتابع: «في مشروع كبير اتبنى في عهد الرئيس السيسي، والمفروض عشان نكمل المشروع الرئيس السيسي يستمر، لأن احنا عاوزين حد فاهم ملفاتنا عشان يكمل المرحلة الصعبة دي».

إنجازات الرئيس السيسي

ولفت حسام الخولي إلى أننا كي نتحدث عن إنجازات الرئيس السيسي في 10 سنوات لن تكفي حلقات كثيرة من البرنامج لذكرها، منوها بأن مصر الآن بلد مستقر آمن اقتصاده قوي.